Reaparece actriz Daniela Castro en redes, tras escándalo por robo

CDMX.- La actriz mexicana Daniela Castro fue detenida en San Antonio, Texas, en septiembre del año pasado, acusada de robarse unas prendas de una tienda, pero al parecer ha decidido rehacer su vida pública al compartir un video en su cuenta de Instagram, en el que se le ve a lado de sus hijas Daniela y Alexa, previo al Día de las Madres.

Hola amores, ahora sí que los he tenido muy abandonados, pero ya estoy aquí de nuevo y con una gran sorpresa y una gran felicidad porque los dos amores de mi vida, Dany y Alexa, me dieron la sorpresa de traerme a un salón en el que me hicieron las uñas, me maquillaron, me peinaron y me hicieron todo en este mes de la mamá", aseguró la rubia, una de las consentidas del público que sigue las telenovelas.