Rebotando sus bubis así recibió Yanet García este viernes

México.- Las fiestas patrias en México están ‘a la vuelta de la esquina’ por lo que gran parte de los habitantes del país están sacando sus mejores prendas con detalles alusivos a la bandera nacional.

Yanet García, la bella ‘Chica del Clima’ no ha sido la excepción, y también publicó en su cuenta personal de Instagram la manera en que recibió este viernes.

En un breve clip, se puede ver a Yanet con un diminuto Short blanco, una blusa corta también color blanca, que deja ver las sensuales abdominales de la hermosa presentadora mexicana.

´La Chica del Clima’ sale en el video caminando y entre saltando, lo que provoca que sus senos se muevan al compás de sus pasos, dejando boquiabierto a más de uno de sus 11 millones 400 mil seguidores.

Su fama y belleza ha logrado captar seguidores de distintos lugares del mundo, no sólo de México, por lo que los mensajes y piropos en inglés no se han hecho esperar.

The teenage boy in me hormones just exploded ... thank you yanet…”, That Friday feeling”, Was really hoping you were going to turn around”, son algunos de los comentarios que le han dejado.