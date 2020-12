Reciben fans nuevos sencillos de Pedro Fernández con amor, pese a la distancia

México.- Más que satisfecho, feliz; más que idolatrado, agradecido en tiempos de Covid-19. Pedro Fernández no sabe cómo agradecer el cariño incondicional de su público, el cual se lo han manifestado con sus dos sencillos más recientes ‘¿Cómo Será la Mujer?’ y ‘Cómo Te Extraño Mi Amor’.

Ha sido una experiencia maravillosa reconocer el éxito y la aceptación en plataformas digitales. Lo hicimos todo desde casa, ver cómo el público nos expresa su cariño. Estoy muy contento, es el cariño que no se agradece con nada”, platicó Fernández en entrevista virtual.

'¿Cómo Será la Mujer?' supera las 770 mil reproducciones en YouTube; mientras que con 'Cómo Te Extraño Mi Amor', su versión del clásico de Leo Dan, suma casi 4 millones.

El tapatío de 51 años de edad, quien cuenta con una amplia trayectoria como cantante y actor, adelantó que estas dos piezas forman parte del disco de estudio que aún está preparando, y cuyo lanzamiento aplazó debido a la pandemia por Covid-19.

“Todo depende de los cambios, y nadie sabe si el tema que sacaste va a ser el éxito más grande o el que viene”, agregó.

Nacido en Guadalajara y criado en la Ciudad de México, Pedro Fernández comenzó desde niño en el medio artístico, pero afirma que el confinamiento por el coronavirus le ha dejado muchas enseñanzas, entre ellas, valorar la salud y revalorizar los escenarios.

Siempre he sabido que lo que más amo hacer es cantar, pero este año lo he requeteconfirmado, es lo que realmente me hace feliz, extraño a mis fans, extraño al público, a las personas que están al pendiente de mi carrera”.