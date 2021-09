Diego Luna será galardonado con Premio de Honor

Ciudad de México.- Diego Luna se ha posicionado como uno de los máximos exponentes de la industria audiovisual iberoamericana de acuerdo a la organización de los Platino, por tal motivo será galardonado con el Premio de Honor en la VIII edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano.

Con este galardón se reconoce al actor de 41 años, "su intensa carrera en el audiovisual iberoamericano" y "su labor de difusión de la cultura de habla hispana y portuguesa".

El actor y director mexicano Diego Luna, está presente en el mundo de la cultura desde su nacimiento, debutó con 8 años con un papel en el cortometraje "El último fin de año", del director Javier Bourges, más tarde saltó a la fama en 2001 con "Y tu mamá también", del reconocido cineasta Alfonso Cuarón.

Desde entonces, el actor ha trabajado tanto en la industria iberoamericana -"Soldados de salamina" (2003), de David Trueba; "Solo Dios sabe" (2006), de Carlos Bolado, o "Rudo y cursi" (2008), de Carlos Cuarón-, como en grandes producciones de Hollywood como "La terminal" ("The Terminal")(2004), de Steven Spielberg, o la más reciente, "Un día de lluvia en Nueva York" ("A Rainy Day in New York") (2019), de Woody Allen.

Sin olvidar su participación en el universo de Star Wars con "Rogue One", junto a Felicity Jones, interpretando a Cassian Andor, personaje que retomará en la serie homónima.

También apareció en numerosas telenovelas mexicanas durante la década de los 90, aunque el papel televisivo más conocido de Luna es el de Miguel Ángel Félix Gallardo en la serie "Narcos: México", con el que obtuvo el Premio Platino a la mejor interpretación masculina en miniserie. Y como director, es autor de los largometrajes "Abel" (2010), "César Chávez" (2014) y "Sr. Pig" (2016).

Anteriormente recibieron el Premio de Honor Sonia Braga, en la primera edición, en 2014; Antonio Banderas (2015); Ricardo Darín (2016); Edward James Olmos (2017) y Adriana Barraza (2018).

