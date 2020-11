¿Recuerdan a Gibrán de ‘La Academia’? regresa con su sencillo 'Cenicienta'

México.- Gibrán Gutiérrez, quien fue reprendido en plena emisión de ‘La Academia’ de TV Azteca, por Danna Paola, hoy reapareció para presentar su nuevo tema ‘Cenicienta’, una combinación de Trap con R&B.

La polémica que causó en el reality musical de ‘La Academia’ junto con su compañera Francely quedó en el pasado para el joven Gibrán Gutiérrez, quien ahora es la nueva apuesta de la música.

El originario de Jalisco promociona su nuevo sencillo ‘Cenicienta’ que se acaba de estrenar a través de distintos canales. El tema tiene una clara influencia de R&B, que catapulta su apuesta por este género en la música.

Es una canción de mi autoría, este proyecto me ha abrazado mucho, ¡me encanta escribir! y al menos una vez por semana intento escribir una canción; me llegó la oportunidad de escribir esta canción por mi productor Alejandro Moreno, quien me ofreció esta pista de R&B con Trap”, explicó.