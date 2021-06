VIDEO. Resurge video de Luis Miguel con exagerado bronceado que acabó en su camisa

México.- Internautas retomaron un video de los 90’s en el que Luis Miguel luce un exagerado bronceado que al final quedó en la pregunta de si en realidad se trató de maquillaje, pues poco a poco fue manchando el cuello de su camisa blanca.

“El Sol de México” vivió este bochornoso momento en 1989, cuando asistió como invitado a “Siempre lunes”, un show emitido por la Televisión Nacional de Chile, el cual conducía Antonio Vodanovic y Susana Palomino.

En el video se ve a Luis Miguel sentado junto a Vodanovic, y el cantante, haciendo alarde de su galanura y talento para cantar, entona “Fallaste corazón”, composición de Cuco Sánchez, sin darse cuenta que, además de su gran voz, el público presente notó que su bronceado estaba acabando en el cuello de su camilla.

Su gran interpretación fue un tanto opacada por el cuello de su camisa, que se estaba tornando del mismo color de su bronceado ¿o maquillaje?.

Es sabido que por años Luis Miguel fue un amante del bronceado, pues para él, lucir así era sinónimo de personalidad y galanura, pero parece que esa ocasión no le alcanzó el tiempo para ir a las camas de bronceado o a la playa y recurrió al maquillaje oscuro.

Pese a los comentarios y burlas del bochornoso momento de alguien tan impecable, usuarios recordaron que en la actualidad no hay quien interprete como Luis Miguel y menos alguien con la capacidad de cantar a capela temas tan difíciles.

El video fue compartido en Facebook, donde más que comentarios, internautas más bien se preguntaban por qué “El Sol de México” recurrió al maquillaje oscuro si no lo necesitaba.

No me explico cómo diablos él permitió que le pusieran ese maquillaje tan horrible. Imagínense lo mal que lo pasó cuando se dio cuenta. Y la camisa ¡súper manchada! Y con lo perfeccionista que él siempre fue o sigue siendo, omg, mi pobre chico”, escribió Lily Flor.

Canta muy bien, pero se les pasó la mano con el maquillaje, todo el cuello de la camisa manchado, todo greñudo y era cuando aún no se arreglaba los dientes y si ya se los habían arreglado, le hicieron muy mal trabajó”, escribió otra internauta.

Otros se preguntan si cuando Luis Miguel se dio cuenta, despidió a su maquillista por hacerlo pasar tan bochornoso momento.

No sabía que se dedicaba a cómico porque ¡me hizo reír mucho! Se ve como si se mando ‘una buena quema’ en las brasas, pobre Luismi me pregunto ¿habrá despedido al maquillador después de esto?”, opinó Jeannette C Barrera.