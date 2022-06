Recuerdan que Bugs Bunny ya daba besos gay, antes de ‘Lightyear’, y nadie se escandalizó

AM.- Al parecer Disney está apostando a la normalización de la sexualidad, ya que durante muchos años sus producciones estuvo apegadas a la visión heteronormada y marcando estereotipos de belleza en un mundo idílico de castillos y princesas, pues ahora las cosas cambiaron con su nueva apuesta: "Lightyear".

Por lo que de unos años a la fecha la empresa del ratón Mickey decidió actualizar sus contenidos de cara al nuevo milenio y acorde a lo que está viviendo la sociedad actual.

En este contexto, Disney-Pixar lanzaron su nueva película “Lightyear”, con la cual se empodera al astronauta que siempre estuvo detrás del vaquero Woody en la franquicia de Toy Story, y explora a profundidad la vida del personaje Buzz Lightyear.

En la película animada que llegó el pasado jueves a todas las salas de cines en México, se puede ver la historia del querido astronauta y de sus amigos, quienes también brillan al representar personajes de cómo está conformada nuestra sociedad, pues en ellos se pueden ver diferentes razas, tonos de piel, edades y orientación sexual.

Si hay una palabra que puede definir la cinta esa es la diversidad y así es como su director Angus MacLane quería que fuera.

Disney decidió actualizar sus contenidos acorde a lo que está viviendo la sociedad actual. Foto: Especial.

La trama se desarrolla cuando Buzz Lightyear, el guardián espacial, inicia un viaje acompañado por su mejor amiga, Alisha Hawthorne, una mujer de raza negra cuya pareja es mujer, a quien en cierto momento de la película le da un beso, motivo por el cual se escandalizaron más de 17 países que la tienen vetada para proyectarse en sus naciones.

Pero la cinta también da lugar a todo tipo de gente, ya que, se puede ver al personaje protagónico quedarse varado en otro planeta y enfrentarse a una amenaza, pero se suman otros personajes para ayudarlo, pero no se trata de guardianes espaciales, sino de personas diversas con las que otros podrían identificarse: una adulta mayor, una joven negra, un hombre inseguro pero dispuesto a ayudar y hasta un gato robot, que servirá de apoyo emocional.

Pero, pesó más el beso lésbico entre los personajes, que la representación de varias razas y pensamientos que conforman a nuestra sociedad, ya que la cinta está siendo discriminada en muchos países.

Caricaturas como Bugs Bunny o Sailor Moon ya mostraban personajes y escenas gay. Foto: Especial.

Ante tal nivel de indignación, los internautas ya salieron a recordarnos que la diversidad sexual siempre ha estado presente en los contenidos infantiles, y desde hace décadas.

Uno de ellos fue el usuario Paco Monroy, quien recordó a Bugs Bunny, personaje varón de Warner Bros, que desde siempre daba besos a otros hombres, con el fin de confundir a sus rivales.

"Me da risa todo el escándalo que están haciendo con la película de Buzz Lightyear y parece que no se acuerdan que tenemos medio siglo viendo a Bugs Bunny besuquearse con medio mundo en momentos 'forzados que no venían al caso' y ni quien dijera nada. En fin, la hipotenusa", escribió junto a unas imágenes del famoso conejo.

