¿Recuerdas a Myriam, ganadora de La Academia?, Tv Azteca por fin le quitó el veto

CDMX.- Por fin, tras varios años Tv Azteca decidió quitarle el veto a Myriam Montemayor, ganadora de la primera generación de La Academia y en una entrevista para el programa En tus batallas, reveló detalles de su pasado en el exitoso programa.

Hace ya dos décadas, Tv Azteca transmitió un programa que causó furor entre los mexicanos y le dio un duro golpe a Televisa arrebatarle la audiencia dominical nocturna, La Academia.

Cada fin de semana hasta la batalla final, cientos de televidentes se reunían para ver cantar a los competidores y votar por su favorito.

Vetan a ganadora

La gran ganadora de la primera generación de La Academia resultó ser la regiomontana Myriam Montemayor y muchos auguraban la exitosa carrera musical que le esperaba, pero eso nunca ocurrió.

A pesar de que obtuvo un un contrato con una importante disquera, esto no le aseguró que su carrera progresara, pues en secreto Myriam fue vetada nada más y nada menos que de Tv Azteca.

Todo ocurrió cuando en 2015 la cantante reaccionó en un tuit a una declaración del productor Roberto Romagnoli. Él declaró que no existían los vetos en Tv Azteca, pero ella lo contradijo al revelar lo que nadie sabía, que ella no podía aparecer en las pantallas de la televisora.

¿Que el talento es libre? ¿Que el veto no existen? Me tiene bloqueada hasta en el Twitter.

Decir que el veto no existe para quienes lo padecemos es una broma de muy mal gusto, si no fuera así otra cosa sería. Llamemos a las cosas por su nombre, lo que sí existen son los intercambios. Talento hay de sobra, lo que falta es apoyarlo.”, escribió en aquel entonces.

Reaparece tras varios años

Pero por fin, tras varios años de estar vetada, Myriam dio una entrevista al programa En tus batallas, en el cual habló sobre su pasado en La Academia.

Aunque no dio detalles sobre qué fue lo que llevó a Tv Azteca a tomar la decisión de bloquearla, sí habló sobre lo duro que fue que su carrera creciera a pesar de tener una voz privilegiada.

La artista reveló que ganó el concurso, pero esto no significó que tuviera las cosas en bandeja de plata.

no se me dieron en charola de plata porque el ser ganadora no me aseguró nada, creo que lo que me he ganado ha sido bien trabajado, con mucho esfuerzo, con mucha constancia, con mucha resistencia. Soy una artista libre y con muchas ganas de trabajar”, dijo.

Su eterna pelea con Toñita

Uno de los temas más polémicos que siempre han estado en boca de la prensa cuando se habla de Myriam Montemayor es el conflicto de nunca acabar con su excompañera de La Academia, Toñita.

La artista señaló que fue Toñita quien le faltó al respeto y luego el tema se hizo público pasando la barrera de la ética profesional, por lo que no la quiere ver ni en una reunión virtual.

En el momento en que me faltó al respeto, que una cuestión personal la hizo pública, que no tiene una ética profesional es muy difícil o imposible mantener una relación cuando se pierde todo eso. No me quiero reencontrar con ella ni virtualmente, no puedes estar en un lugar donde no estás a gusto”, confesó.

Casi queda fuera de La Academia

Durante la ansiada entrevista, Myriam también confesó que por poco y queda fuera de la competencia, pues llegó tarde a la audición.

Hice mi casting, fui la última que llegó porque me fui al salón de belleza a arreglar y cuando llegué, ya no había números para el casting y me acuerdo que una persona me dijo: ‘pues pásale a ver si te dan uno’ y sí afortunadamente alcancé. Estaba muy exigente y empecé a cantar ‘Amorcito Corazón’ y me quedé entre los seleccionados de Monterrey”, reveló.

La entrevista con el programa dio esperanzas a sus fanáticos de que saque nueva música y verla nuevamente en algún proyecto de la televisión mexicana.