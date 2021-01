¿Recuerdas a 'Peter la Anguila'? A esto se dedica actualmente

Ciudad de México.- Dayan Millán, mejor conocido como ‘Peter la Anguila’, se hizo viral en redes sociales gracias a su video musical "El estilo de la Anguila".

Mediante una entrevista para el programa de espectáculos ‘De primera mano’, el cantante detalló que durante su fama en el año 2013 cayó en los excesos.

Así mismo, recordó que en 2015 fue encarcelado por violencia doméstica contra su entonces pareja y después de nuevo fue detenido por posesión de cocaína, por lo que tras los problemas, decidió retirarse del mundo del espectáculo y se metió a trabajar en una cadena de hamburguesas.

Antes todo el mundo estaba a mi lado y ahora nadie me escribe, nadie me dice nada. En la depresión que caí fue cuando me tocó enfrentarme a la realidad, que ya no era tanto Peter La Anguila, sino que me tocaba trabajar. Me chocó la realidad porque mucha gente joven iban ahí y decían: 'Tu eres un crack para estar trabajando aquí'; cada vez que me decían eso, me chocaba, porque yo quería seguir con el personaje pero no podía, no tenía producción, una disquera".