Red Hot Chili Peppers sale del exilio con esta nueva producción

AM.-Red Hot Chili Peppers dará a conocer su “Unlimited Love”; el nuevo material estará disponible el 1° de abril del 2022.

Este hecho, representa su primera grabación con el guitarrista John Frusciante desde 2006, y la primera con el productor y colaborador Rick Rubin desde 2011. Para anunciar Unlimited Love, la banda de Los Ángeles acaba de compartir el primer sencillo y video musical “Black Summer.”

Los Red Hot Chili Peppers. Foto: Especial

“Cuando empezamos a escribir material, comenzamos tocando viejas canciones de gente como Johnny "Guitar" Watson, The Kinks, The New York Dolls, Richard Barrett y otros. Poco a poco, empezamos a traer nuevas ideas y a convertir improvisaciones en canciones, y después de un par de meses, lo nuevo era todo lo que tocábamos. La sensación de diversión sin esfuerzo que teníamos cuando tocábamos canciones de otras personas, se quedó con nosotros todo el tiempo que estuvimos escribiendo. Para mí, este disco representa nuestro amor y fe mutuos.”

En la canción principal “Black Summer”, la guitarra etérea subraya las letras introspectivas mientras se desbloquea un ritmo de batería.

La banda está de regreso. Foto: Especial

Para el video musical, el grupo se asoció con la directora Deborah Chow [Disney+’s The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi]. El resultado continúa una tradición de imágenes cinematográficas cautivadoras, con un giro.

La interacción entre la banda bordea lo intergaláctico una vez más, pero elevado a otra estratosfera por completo. Unlimited Love representa el espíritu unido de cuatro almas individuales que aún exploran sin miedo el futuro de su eterna amistad y congregación musical.

La gira 2022. Foto: Facebook

