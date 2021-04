Regina Blandón estalla contra hirientes comentarios de su cuerpo y así responde

Ciudad de México.- Regina Blandón, la actriz que interpretó a Bibi en La familia P. Luche, estalló contra las redes sociales luego de que un seguidor de su Instagram, opinara que “estaba enseñando la lonja” en una fotografía que publicó para mostrar su reciente tatuaje.

La fotografía de Regina Blandón que provocó esta polémica./ FOTO: Instagram

Regina Blandón, a quien es parte de la familia disfuncional del programa Me Caigo de Risa, utilizó de nueva cuenta su Instagram para mandar un mensaje reflexivo sobre el amor propio:

"El otro día me comentaron en una foto: “enseñándonos la lonja” y no he parado de pensar en lo dlv que estamos. Advertencia: este post no es para que me digan “no, pero no hagas caso, no, pero así te ves bien”, no me estoy tirando al piso para que los likes me reanimen o porque quiero atención. Es por si alguien también le habla de la chingada a su cuerpo por no verse de cierta forma (la que cada quien haya idealizado para sí mismo) y para apapacharnos un poco más.

Estas me las tomé hace poquito mientras me arreglaba (qué palabra de la chingada usamos para hablar de cuando nos maquillamos o nos peinamos, como si antes uno estuviera descompuesto). Estaba cantando y bailaba sola y estaba muy contenta y dije “mira, me siento guapa hoy, la verdad” y me tomé las fotos y seguí con mis actividades. Y las vi al día siguiente cruda y en chinga dije: “es que qué huevos: se me ve gorda la pierna, es que la panza, es que la lonja de atrás, es que debería estar más flaca, es que por qué no le echo más ganas, bla bla bla...” Y así he sido toda la vida conmigo. Diario me levanto a pesarme y no saben lo dlv que me hablo.

Y desde muy chiquita me dicen: “bueno, es que a lo que te dedicas tú SIEMPRE tienes que verte de cierta forma, siempre te tienes que cuidar, siempre “arreglada”, siempre fit y “ay, qué bueno que enflacaste te ves MUCHO mejor”, etc etc etc etc... Y no estoy en contra de ello, pero cuando uno no está en ese mood, o subió un poco de peso, o no tiene cierta complexión aunque le eche todas las ganas del mundo, o nomás no le da la vida para estar “de cierta forma”, no tiene por qué sentirse de la chingada, ¿no?

Cuando tengo un casting, lo primero que pienso en automático (y no es superficialidad, son años de operar así) es: “qué me voy a poner para que no se me vea alguna “lonja””, en vez de pensar en lo que más me pinches gusta hacer que es actuar. No me estoy haciendo la vístima, en lo más mínimo, es poner afuera que nos podemos ver como queramos, que nos tenemos que tirar más buena onda (sobre todo a nosotros mismos) y que chasm quien quiera opinar sobre el cuerpo del de al lado (empezando por mandarnos a nosotros mismos alch). Ya no cabe más texto jajaja.

Regina Blandón tiene 30 años de edad.

La también cantante aceptó que en ocasiones ha tenido que lidiar con la baja autoestima./ FOTO: Instagram

Aplauden famosos y seguidores

Las reacciones de sus seguidores fueron positivas, incluso famosos como Ludwika Paleta, Sofía Castro, Inés Gómez Mont, Diana Bovio, María León, Sofía Garza, Paulina Dávila, Sofía Reyes, Lisset y Ana Serradilla, entre muchos más, le escribieron emojis de corazón y de manitas aplaudiendo dándole la razón.

Gracias por éste post, no sabes cuánto necesitaba leer algo así".

Gracias diosa por tus palabras, siento q es lo todas necesitamos leer todos los días y que vernos en el espejo sea un agrado no una tortura, te amo mucho".

Antes de leer tu reflexión, vi tus fotos y lo único que pensé fue: qué mujer!!".

Todos tenemos este tipo de inseguridades! Gracias por hablar de ellas!".

Eres la mejor. Todas hemos sufrido algo por el estilo y amo que puedas compartir la experiencia".

Muy bien , siempre amor propio , que el mundo diga lo que quiera tu solo con estar aquí , brillas como ninguna".

Gracias por las palabras, no sabes cuanto pueden ayudar a alguien que pasa por lo mismo".