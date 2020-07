Regina Blandón recibe "comentarios retrógradas" al apoyar el aborto legal

Ciudad de México.- La actriz mexicana, Regina Blandón, recibió "comentarios retrógradas" al opinar sobre el aborto legal.

Después de subir una foto de ella portando un pañuelo verde en donde demostraba su apoyo al aborto legal y escribir un mensaje opinando sobre la legalización del mismo en Veracruz (propuesta que fue rechazada por la Suprema Corte), la actriz fue criticada fuertemente.

El debate no es: aborto o no aborto. Es: aborto legal o aborto clandestino (como dijo @fdobonilla). Es una cuestión de salud pública, no de convicciones personales. La maternidad debe ser una decisión, no una obligación. El que se despenalice el aborto, no te obliga a abortar, pero el que no se despenalice, si? te obliga a ser madre. Por eso #abortolegalya #abortolegalveracruz #nosotrasdecidimos #QueSeaLey #sera?ley #CorteXLosDerechos #derechosparatodas", se puede leer en la publicación.