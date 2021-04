Reina Isabel II cumple 95 años con otra muerte, a días de luto de Felipe de Edimburgo

Londres, Inglaterra.- Un cumpleaños triste es el que celebra este 21 de abril la Reina Isabel II, pues al cumplir 95 años, vive el luto por la muerte de su esposo, Felipe de Edimburgo, y ahora también el deceso de su amigo Sir Michael Oswald.

Felipe de Edimburgo perdió la vida el pasado 9 de abril y una semana después, se le realizó el funeral con las medidas sanitarias pertinentes, en la capilla de San Jorge, a donde asistieron, la Reina Isabel II, así como sus hijos Carlos, Ana, Andrés y Eduardo y los hijos y nietos de éstos.

Mientras que Sir Michael Oswald, un experto en caballos, quien también destacó como gerente de los Royal Studs durante casi 30 años, murió a los 86 años tras un largo padecimiento no especificado.

Oswald era consejero de la Reina en temas ecuestres, simpatizó con ella debido a su gusto por las carreras. Constantemente fueron fotografiados juntos e incluso compartían la misma fecha de nacimiento: el 21 de abril. Sin embargo, el nombrado Caballero de la Gran Cruz de la Real Orden Victoriana (GCVO), acorde a la Lista de Honor de Año Nuevo 2020, siempre aseguró que la Monarca jamás apostó.

Nunca he tenido conocimiento de que la Reina hubiera hecho una apuesta. Para ella, lo apasionante es tener un caballo ganador. No hay nada que no sepa sobre el pedigrí de un caballo", afirmó el empresario, acorde al obituario del UK Times.