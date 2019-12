Remmy Valenzuela podría demandar a TV Azteca por su salida de La Academia

México.- La salida de Remmy Valenzuela como juez de La Academia no ha dejado de estar llena de polémicas, en especial después de los rumores de que un desacuerdo con Paty Chapoy podría haber sido la causa de su despido.

Al respecto, Remy Valenzuela contó a TV Notas que ni siquiera él mismo sabía el motivo por el que había salido del reality show.

“No ha habido explicación, yo soy muy trasparente con mi gente, ya hubiera salido a decirles la situación, pero yo estoy igual que ustedes, desconozco… estuvo muy confusa la cosa… Tengo el derecho de réplica, lo sé, pero no me han dicho a mi el por qué, entonces no puedo dar yo una explicación porque yo tampoco sé el motivo”, dijo.

Contó que en su última participación incluso llegó al foro de La Academia, pero que le dijeron que no saldría.

Sí llegué, (me dijo) en mi camerino el productor… que ahorita hablaban conmigo y no me han vuelto a hablar”, explicó.

Hasta abogados trae

El cantante regional agregó que incluso podría llegar a haber una situación legal en contra de TV Azteca al no cumplir con su contrato.

Tenemos un contrato, ese tema lo traen los abogados, porque tuvimos que cancelar trabajo para estar disponibles, ya sabrán los abogados en que va a parar esto”, dijo.

Por último, aunque no la acusó directamente, si mencionó que la influencia de Paty Chapoy en TV Azteca podría tener que ver su salida de La Academia.