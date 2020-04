Reportan a Betty Monroe, actriz de TV Azteca, como ‘desaparecida’

México.- La guapa actriz Betty Monroe se encuentra ‘desaparecida’ del ojo público, pues no atiende las llamadas al teléfono de su casa ni al celular, señalan personas que trabajan en TV Azteca.

La también conductora de esa televisora no ha dado señales de su ubicación. Según el periodista Alex Kaffie, la tapatía no contesta las llamadas y en redes sociales está inactiva desde el año 2019, pues no responde a los mensajes privados que la empresa del Ajusco le ha dejado en sus redes.

Tal ‘desaparición’ ya preocupó a sus compañeros de TV Azteca que ya recurrieron a su representante, Mario Guerrero, para que intente contactarla, pero al igual que ellos, tampoco tuvo éxito.

Ha dejado en visto todos los WhatsApp que le mando”, le respondió a la empleada de TV Azteca que solicitó su colaboración para localizarla.

La han buscado hasta debajo de las piedras, ¡y no aparece! Sí, Beatriz Monroe no ha atendido la infinidad de llamadas telefónicas –a su casa y celular– que TV Azteca lleva haciéndole desde hace semana y media”, aseguró Kaffie.

Y es que el interés de la televisora por encontrar a Monroe es para ofrecerle la conducción del programa ‘¡Ponle de Noche!’, el cual se transmite por el canal 7.2 de televisión abierta.

Y es que la conductora actual es Penélope Menchaca, pero parece ser que ella se sumará a la nueva temporada de ‘Enamorándonos’.

Beatriz Monroy Alarcón, más conocida como Betty Monroe, es una actriz y conductora mexicana. En 1996 participó en un concurso de belleza del cual ganó el primer lugar, su debut fue en 1991 en la obra de teatro ‘Vaselina’.