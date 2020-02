Fallece actriz de la serie 'Sex and the City'

Estados Unidos.- Lynn Cohen, actriz reconocida por su actuación en Sex and the City, murió este viernes, a los 86 años.

La muerte de la artista, quien interpretó a Magda en la serie de HBO, fue confirmada por su representante, reportó The Hollywood Reporter.

Cohen comenzó su carrera como actriz en 1983 en Sin Rastro , y luego apareció en NYPD Blue , Deconstructing Harry , La Ley y el Orden y Nurse Jackie. Se unió al elenco de Sex and the City en el 2000 y repitió su papel en las dos películas de seguimiento.

La actriz nació en 1933 en Kansas City, Missouri, y estudió actuación en los Estudios Michael Howard, en la ciudad de Nueva York.

Se dieron cuenta que ayer se murió la actriz Lynn Cohen, la que hizo el papel de Mags en los juegos del hambre! ���� #RIP pic.twitter.com/e1L7d4j8PJ — Emily G.⋆。˚. ੈ (@CutieMoonlight_) February 15, 2020

Entre sus papeles más recientes, Cohen apareció en The Hunger Games: Catching Fire , The Cobbler y The Affair.

