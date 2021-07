California.- Britney Spears lleva 13 años bajo la tutela de su padre James Parnell Spears y este 23 de junio, se realizó una audiencia en la que la cantante asistió para pedir su fin, pero un día antes, llamó al 911.

Una nueva investigación realizada por el periódico New Yorker reveló que la intérprete de “Baby One More Time” llamó al servicio de emergencias 911 para reportarse como víctima de abuso de su tutela.

Britney Spears en una foto publicada en sus redes sociales en marzo./ FOTO: Instagram

Los miembros del equipo de Britney Spears comenzaron a enviarse mensajes de texto frenéticamente. Estaban preocupados por lo que podría decir al día siguiente y discutieron cómo prepararse”, relataron Ronan Farrow y Jia Tolentino, quienes son los autores de la investigación.

De acuerdo con la averiguación, la llamada a emergencias que la ex chica Disney realizó quedó sellada por ser parte de una investigación en curso, aunque en California y el condado de Ventura, donde vive la estrella del pop, suelen ser públicos los registros telefónicos.

Habla Britney Spears por primera vez

La llamada “princesa del pop” habló por primera vez en una audiencia pública el 23 de junio, en donde contó los abusos de la tutela legal por parte de su padre, como por ejemplo, el uso de un método de anticoncepción contra su voluntad y la toma de medicamentos como el litio.

La intérprete solicitó a la jueza Brenda Penny eliminar esta figura legal que ha controlado su vida y sus finanzas desde hace 13 años, debido a que la ex de Justin Timberlake sufrió trastornos psicológicos, incluso hay imágenes en las que aparece con la cabeza rapada.

En su declaración Spears indicó que quería “demandar” a su familia por estos abusos, y expresó que le gustaría casarse con su novio, Sam Asghari, así como tener más hijos.

Britney es madre de Sean y Jayden, a quienes tuvo con el bailarín Kevin Federline.

Britney Spears con sus hijos en una publicación que hizo en marzo./ FOTO: Instagram

Pidió fin de tutela

Desde el establecimiento de la tutela de Britney Spears, la cantante ha seguido trabajando, lanzó cuatro discos, encabezó una gira mundial que recaudó 131 millones de dólares y actuó durante cuatro años en una exitosa residencia en Las Vegas. Sin embargo, su padre Jamie Spears, ha controlado sus gastos, con quién se comunica, hasta sus decisiones personales.