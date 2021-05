Ciudad de México.- Bárbara de Regil compartió en su Instagram un video en el que le da un cabezazo a su mamá Gabriela Alfaro y enseguida la señora hace una expresión de dolor.

“Tú me diste primero” se justificó la actriz de “Rosario Tijeras” al ver que su mamá se soba la cabeza.

“Yo que la señora le doy unas cachetadas pues esta irrespetuosa”, se lee en uno de los cientos de comentarios negativos que recibió Bárbara de Regil por esta muestra de afecto entre madre e hija.

Para tratar de suavizar el tema, Bárbara de Regil compartió otra historia en su Instagram en donde explica que su mamá también es su mejor amiga, que la ama con toda su alma y que los ‘cocazos’ entre ellas son comúnes entre ellas.

La mamá de Bárbara de Regil con su hija en una historia de Instagram./ FOTO: Especial

Sin embargo, los internautas consideran que es una falta de respeto de parte de Bárbara de Regil hacia quien le dio la vida. Algunos de los comentarios que reprueban la actitud de la influencer son:

“No me gustó para nada yo no le haría eso a mi mamá... pero cada quien”.

“Se le pasó la cabeza fue muy fuerte la verdad nooo me gustó para nada”.

“Siempre ha sido irrespetuosa con su mamá no sé cómo la aguanta”.

“Ahí se ve que la mamá fue x qué calculo mal la distancia. Y el de ( la hija) se ve que lo hizo desquitándose. Y se ve en su reacción desafiante ‘tu me distes Primero’”.

“Esa tipa es una pesada”.

“Yo ni jugando sería incapaz de darle un cabezazo a mi mamá, que mal, que falta de respeto....”.

“Pegarle a la mamá ni en chiste ni en broma,está bien mal esa mujer”.

“Siempre trata horrible a su mamá”.

Mi mamá y yo nos llevamos pesado dice Bárbara de Regil

Debido a esta nueva polémica en la trayectoria de Bárbara de Regil, la actriz publicó en sus historias de Instagram un video en el que aparece bailando con su mamá y en el que escribió: VERDADERO! Mi mamá y yo nos llevamos muy pesado desde hace más de 20 años.

Otro seguidor de Instagram le preguntó directamente: "¿Es cierto que golpeas a tu mamá?" A lo que Bárbara de Regil respondió: "Si hago algo con mi mamá es consentirla, la llevo a todos lados, en cuarentena estuvo en mi casa 80 días, yo realmente la cuido mucho, eso sí, nos llevamos muy pesado, ella me avienta huevos en la cabeza, me avienta, yo le doy cocadas, pero eso es desde hace años", finalizó.

