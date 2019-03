Reputación de Michael Jackson puede afectar carrera de su hija

En medio de las acusaciones por abuso sexual cometido presuntamente por Michael Jackson a James Safechuck y Wade Robson, Paris Jackson está preocupada, pero no por la reputación de su fallecido padre, sino por su carrera como actriz.

Así lo reveló una persona cercana a la joven de 20 años, quien reveló al diario británico The Sun que Paris teme que el escándalo por el documental "Leaving Neverland" afecte su carrera como actriz.

La única hija de Jackson debutó como actriz en 2017, y anhela continuar con su carrera, por lo que teme que las acusaciones de abuso sexual a menores afecten sus planes de brillar en Hollywood.

Ella estuvo en una película el año pasado, pero cree que el documental ya está asustando a los directores de que la gente no va a ver sus películas debido a las acusaciones de abuso contra su padre, dijo la fuente al diario.

De acuerdo al portal de noticias Infobae, una versión señaló que Paris buscó a inicios de este año un tratamiento para curar su salud mental, aunque después ella insistió que no estaba deprimida, y que era la persona más feliz y sana en mucho tiempo.

LEAVING NEVERLAND

Bombardeo de mensajes cariñosos, joyas a cambio de favores sexuales y caricias inadecuadas son algunas de las revelaciones que ha dejado el documental sobre los presuntos abusos del cantante Michael Jackson, que estrenó HBO este domingo.

James Safechuck y Wade Robson afirman haber sido abusados sexualmente en su infancia por "El Rey del Pop".

Me decía que era amor. Me decía que me amaba y que Dios nos quería juntos. Para mí, Michael era Dios, contó Robson en una entrevista con Oprah Winfrey.