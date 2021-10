Residente ‘noquea’ a J Balvin: ‘Tu único talento es hacerle creer a la gente que tienes talento’

Puerto Rico.- El pleito entre Reisdente y J Balvin ha subido de nivel, pues ahora el vocalista de Calle 13 reveló que el colombiano le llamó llorando por el video que subió en el que lo critica por su boicot a los Grammy Latinos, y aunque habían quedado en ya no subir nada del tema, asegura que el reguetonero no cumplió su palabra.

Todo comenzó cuando se dieron a conocer los nominados a los Grammy Latinos, tras lo cual J Balvin llamó a un boicot, debido a que según él, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación no valoraba al reguetón, pues representantes de este género vendían mucho, pero no los reconocían con nominaciones o premios.

Esta declaración provocó la molestia de Residente, quien en un largo video en su cuenta de Instagram le reclamó a J Balvin, entre otras cosas, por querer boicotear una ceremonia en la que se iba a reconocer a un grande como Rubén Blades.

Lo más contundente fue que el líder del grupo Calle 13 comparó la música de J Balvin con un carrito de hot dogs, pues dijo que a todos les gustaban, pero cuando la gente quería comer bien se iba a un restaurante, y los restaurantes eran los que ganaban estrellas Michelín.

Además, Residente le hizo ver a J Balvin que si no componía sus canciones, mejor no dijera nada.

Residente comparó la música de J Balvin con hot dogs callejeros, y este se burló con un par de imágenes. Fotos: Instagram

Responde J Balvin haciendo negocio

La cosa no paró ahí, pues luego de las fuertes declaraciones de René Pérez Joglar, nombre verdadero de Residente, J Balvin publicó un par de fotos junto a un carrito de hot dogs. Después la cosa fue más allá, el cantante colombiano aprovechó la controversia para hacer negocio, pues sacó a la venta prendas con la imagen de un hot dog, las cuales ya se pueden adquirir a través de su página oficial de mercancía.

Ante esto, algunos seguidores apoyaron a J Balvin, pero otros le dieron la razón a Residente. “Eso eres!!! SOLO MARKETING! No compones, no cantas! Solo vendes".

Vuelve Residente a la carga

La tarde de este sábado, Residente volvió a publicar un video, en el que dijo que quería que la gente supiera quién era realmente J Balvin, a quien catalogó como una persona sin talento, deshonesta, desleal y sin palabra, pues aseguró que habían llegado a un acuerdo y lo rompió.

“José vi que subiste un merch como si fueras el más carajo, el más jodón, entonces me interesa que la gente sepa el tipo de persona que tú eres, no te cagues porque no te voy a tirar porque lo hablamos y yo soy un hombre de palabra a diferencia de ti, además que sería aburridísimo tirarte”, comenzó el mensaje del cantautor.

Residente dijo al reguetonero que pidiera a su padre que le enseñara valores y no solo a hacer dinero, “porque no todo en la vida es negocio, no todo en la vida es dinero”.

Fue cuando Residente reclamó al colombiano que hubiera sido desleal con gente que lo ayudó a crecer en su carrera.

También existe la honestidad, la lealtad, esa lealtad que no tuviste ni con Rebeca León ni con Juanes, después de que trepan tu carrera al cielo y los mandas pal carajo”, expresó.

René Pérez reveló que J Balvin le pidió que bajara el video en el que lo critica por querer boicotear los Grammy Latinos.

Están los códigos de la calle, hablar de frente, tener compasión con los demás, esa misma compasión que tuve cuando me llamaste llorando el día que subí el video, que me pediste que por favor lo bajara", reveló Residente.

Agregó: "Lo bajé cabrón y terminaste llamando a todo el mundo para que me buscaran, me dejaste como ocho mensajes en whatsapp diciéndome falso y por la redes me escribes ‘respeto tu opinión’... qué más falso que escribirme una pendejada por whatsapp y frente a la gente hacerte el más bueno”.

El intérprete de “Atrévete-te-te” aseguró que es una persona honesta, la misma en redes que en persona, y aunque tiene mil errores, es muy impulsivo y se mete en problemas, es una sola persona “no 20 personas distintas como tú”.

La molestia de René es que habían quedado que él borraba el video y J Balvin borraba lo que había escrito, pero que no cumplió su palabra y por el contrario había aprovechado la situación para beneficiarse, como siempre, al sacar mercancía a la venta.

Tengo que admitir de corazón que tienes un solo talento, tienes el talento de no tener talento y hacerle creer a la gente que tienes talento”, expresó Residente.

En redes sociales, los usuarios han dividido sus opiniones, pues mientras unos apoyan a Residente, otros están de acuerdo con la opinión y actos de J Balvin, pues aseguran que él solo hizo valer su derecho a la libertad de expresión.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos