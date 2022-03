Puerto Rico.- Residente estrenó una sesión musical junto a Bizarrap, en la que no solo deja claro lo que piensa de J Balvin, sino que lo ataca y lo llama racista, falso y cobarde.

La publicación, la cual cayó como una bomba para el colombiano, se dio a dos días de que Residente compartió en redes sociales que un cantante urbano se enteró que tendría una mención en su single musical donde le tiraba intentó detener el lanzamiento y hasta amenazó con demandar.

Le dediqué un par de líneas a un pend*jo del género urbano, resulta que el pend*jo se enteró de que le estoy tirando y no ha parado de llamar a todo el mundo para que me llamen a mí, pa’ que no saque el cabr*n tema”, dijo Residente hace dos días.