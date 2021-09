Omar Chaparro en crisis económica

Ciudad de México.- Otro que sufre los estragos que trajo consigo la pandemia es Omar Chaparrio, quien compartió que está atravesando por una racha difícil, pues su economía se ha visto afectada debido a que el trabajo ha escaseado.

Al grado que dicha crisis lo obligó a poner en venta su residencia en Los Ángeles, California. A pesar de todo, el actor ve con buena cara su futuro y se muestra optimista ante la situación pues asegura que esto sólo es una etapa, que pronto pasará.

Esta pandemia me puso a prueba, tuve que vender mi casa de Los Ángeles, me regresé a México seis meses y volví a Estados Unidos, ahora en una casa rentada aunque la intención es seguir picando piedra para comprar otra”, dijo a un programa de televisión, reveló.

Comentó que mantener una casa en Los Ángeles es bastante caro, y más si el trabajo ha escaseado los últimos meses. Hace poco Televisa dio a conocer la tercera temporada de su programa “¿Quién es la máscara?”, con Adrian Uribe como conductor estelar, por lo que a Omar se le fue una fuente de ingreso.

Me quedé sin chamba, me cancelaron la gira que ya tenía pensada con mariachis, me cancelaron películas y campañas y dije: ´bueno, qué hago’ entonces me refugié en la música y tengo toda la pandemia grabando", explicó.

Y narró cuando llevó a sus perros al veterinario, por unos problemas en la dentadura, situación que pareciera hilarante, pero el vivirla le quita el aliento a más de uno:

El actor y conductor piensa incursionar en la música y próximamente planea lanzar su primer disco con el género del momento: “reggaeton”, y algo de vallenato, y reveló que ya va muy adelantado en los 13 temas que integrarán el álbum.

Me daría pánico dejar de grabar una canción por pensar que la gente la puede rechazar, cantar es lo que más me gusta hacer. No me imagino llegar con Dios y que me pregunte por qué dejaste de cantar y yo responda porque a los demás no les gustaba que lo hiciera”, agregó.