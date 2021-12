México.- Vicente Fernández, quien murió a los 81 años en un hospital de Guadalajara, regresó a casa, su rancho “Los Tres Potrillos”, donde fue sepultado en una tumba colocada frente a la casa en la que él y doña Cuquita Abarca vieron crecer a sus cuatro hijos.

Don Vicente murió la mañana de este domingo, 112 de diciembre, y tuvo uno de los funerales más dignos del medio del espectáculo, en la Arena VFG, donde miles de personas acudieron a darle el último adiós.

Y en el cortejo fúnebre, además de su familia y esposa, participaron amigos, familiares, celebridades y hasta el cuerpo médico que lo atendió los cuatro meses que estuvo hospitalizado.

Delante del féretro caminaron su hijo Alejandro Fernández con su nieta Cayetana en brazos, vestida de escaramuza.

En el camino a su última morada, una guardia de charros lo esperaba y levantó el sombrero conforme iban pasando, que significa la etiqueta del respeto del charro.

Alejandro Fernández agradeció el apoyo y cariño del público, luego ya no quiso hablar con la prensa.

A la salida del rancho, su hermano Gerardo Fernández se detuvo a agradecer el cariño a su padre.

Cuando se le preguntó si se planeará algún homenaje póstumo para su papá, tal vez en el Palacio de Bellas Artes, dejó claro que a él no le gustan, pero lo respeta.

Todos los homenajes son bonitos más yo no soy de homenajes, no me gusta salir en… ahorita por cortesía yo se que tienen todo el tiempo aquí, me paro pero ni siquiera me gusta hablar”, dijo Gerardo Fernández.