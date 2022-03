‘No volveré a hacer un circo’; Sharis Cid sobre asesinato de su novio en San Miguel de Allende, tras nueva audiencia

México.- Hace casi cuatro años, la actriz Sharis Cid vivió uno de los momentos más difíciles de su vida: El asesinato de su novio, el empresario Isaías Gómez, en San Miguel de Allende, y ahora tuvo que volver a participar en una audiencia del caso, por el que pide justicia ‘caiga quien caiga’.

El 30 de septiembre de 2018, Isaías Gómez fue asesinado a balazos dentro de su automóvil en las calles de San Miguel de Allende, a unos metros de donde se encontraba la actriz Sharis Cid.

Sharis Cid dijo que no desea que se reviva el asesinato de Isaías Gómez. Foto: Instagram

A través de un video que publicó Sharis Cid en su cuenta oficial de Instagram, habló esta nueva audiencia del caso del asesinato de quien fuera su pareja.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

“Quiero comentarles que el martes pasado, martes 22 para ser exactos, se reabrió el caso de mi pareja, que en paz descanse, Isaías Gómez, y me enteré por los medios de comunicación, en especial por un programa ‘Ventaneando’, a mí no se me había notificado, no me habia llegado nada en forma como debe ser”, explicó la actriz.

Aclaró que tuvo que presentarse a una audiencia virtual, tras ser informada después por la fiscal de San Miguel de Allende.

“Hace dos días recibí la llamada de la licenciada, la fiscal de San Miguel de Allende, la cual muy amablemente me convocó el día de hoy vía zoom, ya que todos ustedes saben yo estoy trabajando, a ser parte de esta nueva audiencia de este nuevo proceso que se hace para Isaías”.

La actriz dejó claro que aunque quiere que se haga justicia por el asesinato de Isaías, no permitirá que se vuelva a ‘hacer un circo’ de los hechos.

“Lo único que quiero decir es que no volveré a hacer un circo, no permitiré que se haga un circo de esto, que como ustedes saben fue hace casi ya cuatro años, un proceso que me ha costado mucho tiempo sacarlo, trabajarlo, ahorita estoy empezando de cero, empezando a trabajar regresando a las telenovelas, dándome la oportunidad de vivir en muchos aspectos de mi vida”, explicó.

La actriz Sharis Cid dijo que está retomando su vida y está de vuelta en las telenovelas. Foto: Instagram

La famosa originaria de Chihuahua, opinó que si el caso se está abriendo nuevamente, debe ser por alguna razón.

¿Qué quiero yo? Lo que he querido siempre, justicia para Isaías, que caiga quien tenga que caer pero que verdaderamente se haga justicia”, dijo Sharis Cid.

La actriz agradeció a sus seguidores y a medios de comunicación su respeto y comprensión, pero hizo una petición: “No revivamos lo que pasó, Isaías ya no va a revivir, pero sí se puede agarrar a los culpables”.

“Si van a investigar, investiguen bien, porque creo que hay suficientes elementos para darse cuenta de dónde viene, si ya lo van a hacer, háganlo bien”, agregó.

En su video, Sharis Cid se dijo confiada en las autoridades de México, de San Miguel de Allende, así como en el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué, pero expresó que sobre todo cree en la justicia divina.

Aseguró que este video solo estaría unas horas en sus redes sociales, pues no volverá a hablar del tema. “Quiero justicia, quiero ser feliz y comenzar una nueva vida, muchas gracias”, finalizó.