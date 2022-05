México.- La actriz Aleida Núñez reveló ante Yordi Rosado que tuvo una relación tóxica, que de no haberla terminado a tiempo, pudo haber resultado muerta.

La famosa nacida en San Juan de los Lagos, Jalisco, acudió como invitada al programa "De noche todo pasa", conducido por Yordi Rosado, y durante la charla dio detalles de un noviazgo el cual calificó como 'del cielo al infierno', pues vivió una terrible experiencia que pudo haber terminado en un desenlace fatal.

Aleida Núñez, de 41 años, reveló que se enamoró perdidamente, pero cuando la relación se volvió tóxica llegaron los celos, inseguridades, manipulación, chantajes y amenazas que Aleida aguantó, pero no por mucho tiempo.

La tapatía Aleida Núñez habló de la relación tóxica que tuvo. Foto: Instagram

"A mí me enamoró un tipo, literal me enamoró, deja tú ya el príncipe, era un hombre que me encantaba y que me gustaban muchas cosas de él, y yo siempre lo he descrito como el cielo cuando estaba bien... pero luego era el infierno", contó.

"La única relación tóxica que he tenido en mi vida y no me quedaron ganas... Fue un infierno lo que viví con él", agregó.

Afortunadamente lo dejé en el momento justo, porque si no, yo creo que, ni Dios lo quiera, estaría muerta", expresó ante el asombro de Yordi Rosado y Pierre Angelo, quien también estaba como invitado.

"Yo por amor aguanté un tiempito, no tanto, como muchas mujeres lo hemos hecho", reveló Aleida.

La tapatía no reveló el nombre de este novio tóxico, relación de la que se arrepintió, y aprovechó para dar un consejo a las mujeres.

Aleida contó a Yordi Rosado la mala experiencia que vivió. Captura de video

“Era una relación muy tormentosa, pero sí, si no me voy de ahí… Hay que tener cuidado chavas, por amor, por mas que estén enamoradas no soporten cosas, no tenemos que agredir pero tampoco que nos agredan, también hay mujeres que son agresivas, así que no agresión”.

Aleida Núñez también contó el detalle más romántico que un hombre ha tenido con ella, y se trató del enorme ramo de dos mil rosas rojas que le envió Bubba Saulsbury, un texano millonario con el que viajó a Dubái, relación que no prosperó.