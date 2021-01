Revela Ben Affleck que hay muchos alcohólicos en Hollywood

Los Ángeles, EU .- La desafiante batalla del actor estadounidense Ben Affleck contra la adicción al alcohol ha sido tema de la prensa muchas veces anteriormente.

Y aunque el actor de Batman se ha sincerado previamente sobre su terrible experiencia con la adicción al alcohol y cómo le causó problemas en su matrimonio con su ex esposa Jennifer Garner, está tocando el tema una vez más.

Durante una charla con el podcast Chatter de The Hollywood Reporter's Awards , el actor de Argo dijo: “Comencé a beber demasiado en la época de la Liga de la Justicia, y es algo difícil de enfrentar y tratar”.