Revelan causas por las que Britney Spears y Sam Asghari no se han ido de luna de miel

Estados Unidos.- Britney Spears se casó con Sam Asghari a principios de este mes de junio, pero llamó la atención que hasta el momento no hayan salido de luna de miel, por lo que fuentes cercanas a la cantante aseguran que la pareja espera disfrutar de una estancia muy romántica en Hawái o, en palabras de sus allegados, en "algún lugar internacional".

Recientemente, el actor y modelo estrenó su película Hot Seat, por lo que está realizando la correspondiente estrategia de promoción de la cinta, motivo por el cual se retrasó el viaje de los recién casados.

La fuente reveló que dicho viaje de enamorados podrá realizarse una vez haya finalizado la gira promocional con la que tiene que cumplir Asghari: "Quieren ir a Hawái o a algún lugar internacional", reveló un informante del entorno de la estrella del pop.

Por su parte, la “princesa del pop” explicó a través de su perfil de Instagram la razón por la que no ha podido irse de viaje: "Todavía no me he ido de luna de miel... Me casé y me mudé a una nueva casa al mismo tiempo", explicó.

La pareja contrajo matrimonio a principios de este mes de junio. Foto: Especial.

Además confesó que hacerlo todo al mismo tiempo no fue tan buena idea, pero aseguró que se encuentra muy feliz de estrenar casa. "No ha sido lo más inteligente. Todo es nuevo, piscina nueva, cocina nueva, cama nueva... ¡Creo que estoy en shock!", reveló.

El informante también explicó que el papel que ha jugado Sam en la vida de Britney ha sido muy importante, ya que le apoyó durante las etapas más duras de su vida, contribuyó a darle más valentía, además de que se encuentran muy felices porque han hecho muy buena química y mancuerna como enamorados.

"Britney se siente muy intrépida y no podría ser más feliz desde que se casó con Sam. Siente que ha empezado de nuevo, que es una mujer completamente nueva", contó la fuente.

Trascendió que Britney despidió a todo su equipo de seguridad. Foto: Especial.

En otro ámbito, nuevos rumores que giran en torno a la intérprete de “Toxic” señalan que despidió a todo su equipo de seguridad luego del incidente que ocurrió el mismo día de su boda.

Hay que recordar que fue Jason Alexander, su primer esposo y con quien Britney estuvo casada durante solo 55 horas en el año 2004, quien se presentó en la casa de la famosa y trató de colarse en su mansión para arruinar el emotivo enlace.

"Ha despedido a todo su equipo de seguridad y ha hecho una revisión completa de su plantilla. Se sentía muy insegura, ya que las medidas de protección en su boda fueron un desastre", reveló a E! News otro integrante del círculo más estrecho a la pareja.

ebecerril@am.com.mx