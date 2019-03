Revelan cómo es que José José logró superar el cáncer que lo iba a matar en un mes

A José José solamente le quedaba un mes de vida luego de que se le detectara cáncer de páncreas.

Sin embargo, Laura Ñúnez, una fan que posteriormente se convirtió en su asistente, revela cómo es que el cantante logró sobrevivir.

En entrevista con Ventaneando, Núñez aseguró que los doctores solamente le daban un mes de vida, pero salió adelante gracias a su apoyo.

Le entramos, me ayudas, no me dejas solo", dijo Núñez que le pidió José José.