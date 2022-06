Revelan cómo es que Shakira se pudo dar cuenta de la supuesta infidelidad de Piqué

España.- Han pasado ya dos semanas desde se confirmó la separación de Shakira y Gerard Piqué después de 12 años de relación, a través de un breve comunicado que compartió la oficina de la cantante.

En medio de una ola de especulaciones acerca de las razones que los orillaron a tomar la decisión de romper su unión en la que procrearon a dos hijos, Milán y Sasha, ahora un nuevo escándalo irrumpe la escena, pues salió a la luz cómo es que supuestamente la cantante colombiana presuntamente descubrió la supuesta infidelidad del futbolista español.

Recordemos que hasta el momento ninguno de los dos famosos ha decidido romper su silencio y revelar las verdaderas causas del por qué tomaron la decisión de separarse.

La primera versión y la cual sigue circulando muy fuerte es referente a la supuesta infidelidad por parte del jugador del FC Barcelona, quien fue sorprendido por la intérprete de “My hips don’t lie”.

De acuerdo con información de medios de comunicación de España, la cantante originaria de Barranquilla sospechaba del comportamiento de su entonces pareja, por lo que decidió contratar a una agencia de detectives, quienes supuestamente comprobaron sus sospechas y además fueron los encargados de compartir esa información con algunos medios españoles, quienes a su vez se encargaron de difundirla, pues tienen todos los elementos para sustentar sus dichos.

Shakira confirmó su separación con Piqué tras 12 años de relación y dos hijos en común. Foto: Especial.

Sin embargo, las supuestas imágenes que hay de Piqué junto a su acompañante se encuentran en poder de quien pagó por ellas, es decir de Shakira, por lo que al parecer nunca saldrían a la luz.

"Shakira no quería que saliera la noticia. Gerard es el que ha forzado a que saliese. En el momento en el que sale lo de la chica, yo me pongo a averiguar quién es... Tiene 22 años y me dicen que es azafata por las noches en una discoteca que frecuenta mucho Piqué", aseguró el paparazzi Jordi Martín.

Con tantos rumores a su alrededor y gente que ya está saliendo a dar la cara para sustentar su información, se espera que Shakira o Piqué hagan lo propio al tomar la sartén por el mango y acallar rumores ya que no han proporcionado información extra al comunicado publicado.

La joven de 22 años supuestamente habría sido descubierta por la misma cantante. Foto: Especial.

Sin embargo, la joven señalada de ser “la tercera en discordia” en la relación de los famosos, rompió su silencio y aclaró que la están confundiendo ya que no conoce al futbolista.

"Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué de absolutamente nada. Me han adjudicado el papel por la descripción de la supuesta chica. No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz", reveló durante una entrevista con el medio español Socialité.

