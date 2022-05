Destapan cuál era el tratamiento dental por el que pelearon Belinda y Christian Nodal

México.- La polémica sigue como fantasma la relación que tuvieron Christian Nodal y Belinda, y tras ventilar una conversación privada con la cantante ya se supo cuál es el tratamiento que Christian Nodal no le quiso pagar a su prometida.

Tras su rompimiento a principios de febrero, y según los rumores, Nodal habría tomado la decisión luego de que ella le pidiera un préstamo por cuatro millones de pesos para pagar sus deudas, el silencio invadió la relación por parte de ambos.

Belinda se puso carillas y otros tratamientos en los dientes. Foto: ESPECIAL.

La gota que rompió el silencio fue que la madre de Belinda, aplaudió un comentario de Nodal donde le decían ‘Naco’. Ahí, el intérprete reveló que el motivo de la ruptura fue el dinero.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

La pareja vive un momento intenso. Foto: Especial

Y es que una de las últimas peleas de la pareja habría iniciado debido a que ella le pidió a él, dinero para arreglarse los dientes, gasto que Nodal se habría negado a cubrir.

Belinda está en el ojo del huracán por su dentadura. Foto: Especial.

Chisme No Like quienes afirmaron en su programa que la intérprete tenía severamente dañada la dentadura.

De muy buena fuente, de gente que trabaja con ellos, no vamos a decir si en el equipo de ella o de él, nos informaron que investigáramos porque se le están cayendo los dientes a Belinda y lo estamos haciendo", comentó Javier Ceriani, quien dijo desconocer por qué se le dañó tanto.

La ruptura tuvo qué ver tanto el pedido de dinero para pagar las deudas, los cuatro millones y la otra razón por lo de los dientes", agregó el periodista.

La historia de amor que se derrumbó por dinero. Foto: Especial.

De acuerdo a Javier Ceriani, la cantante habría solicitado colocación de coronas dentales, carillas sobre los dientes y una limpieza.

Es carísima la dentadura... Esto no lo dijo la dentista, ni la clínica que le hizo el trabajo, porque es un sitio muy serio, pero una famosa que fue ahí, se enteró que podrían embargar a Netflix por las coronas, la porcelana y la limpieza que le hicieron a Belinda, porque no se pagó el tratamiento de Belinda", comentó Javier.

De acuerdo a los conductores del programa Chisme No Like, Belinda aún estaría debiendo el trabajo dental que le realizaron en una clínica de la Ciudad de México: "No pagó, ni Nodal, ni Belinda se fue sin pagar", comentaron.