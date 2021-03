Cepillín: revela hijo imágenes de su papá desde el hospital y conectado al suero

México.- Ricardo González Gutiérrez, más famoso por darle vida al payasito Cepillín, reapareció en redes sociales, luego de la operación de columna vertebral a la que fue sometido hace una semana.

Cepi, como es conocido el hijo del payaso más famoso de México, reveló fotografías en las que se le ve a su papá, Cepillín, acostado en la cama de hospital conectado a varias bolsas de suero.

Otras imágenes fueron mostradas por el youtuber Rey Grupero, quien tuvo la oportunidad de posar al lado de su ídolo Cepillín a quien se le ve más recuperado y sonriente.

Y para reafirmar su admiración por el también presentador de televisión, Rey Grupero pintó dos caricaturas de Cepillín y las subastó para apoyar al ídolo con el que creció y al que le agradeció por haberle ayudado a tener la mejor infancia.

Hoy es un día increíble, hoy se vendió una de las obras que hice para mi hermanazo Cepillín, lo pude ver y eso me llena de alegría, ya hasta me están pidiendo más cuadros para esta súper iniciativa, me siento honrado de ser amigo de la familia Cepillín”, escribió el novio de Cinthya Klitbo en Instagram.