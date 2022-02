México.- Xavier Marc, de 74 años, fue encontrado muerto la mañana de este sábado 19 de febrero, y ahora una de sus mejores amigas reveló que el actor puso fin a su vida debido a que se encontraba en un estado de dolor constante.

La noticia del fallecimiento del también director y maestro sorprendió a colegas del medio del espectáculo, quienes han lamentado su partida.

Pero una de sus más longevas amistades reveló que el actor vivía con un terrible dolor, y su salud había empeorado en los últimos meses.

Entre las más recientes actuaciones de Xavier Marc se encuentra su papel en la telenovela 'La mexicana y el güero'. Foto: Twitter

Yucita, directora de la Casa del Actor y amiga de Xavier desde hace 40 años, considera que su muerte fue la forma en la que Marc puso fin a un terrible dolor físico que padecía desde hace años y que no hacía más que empeorar.

"(atribuyo esto) al dolor, a las pocas fuerzas que ya tenía, hacía muchos años que tenía una enfermedad que le quitaba la absorción del hierro, le habían estado transfundiendo sangre para que tuviera fuerza", dijo a los medios afuera de la funeraria Gayosso de Sullivan, donde sería velado su cuerpo.

El actor decidió terminar con su vida este sábado, día en el que tenía que ser internado de nueva cuenta para otra transfusión. Yucita comentó que hace tres meses su salud había empeorado dramáticamente luego de una caída.

Hace tres meses se cayó y al caerse se rompió una vértebra, de esa vértebra se le empezaron a romper cuatro más, vivía en un estado de dolor terrible", contó Yucita.

"Hace un mes le tuvieron que hacer una rizolisis donde le quemaron todas las terminaciones nerviosas de la columna, eso lo único que provocó fue que se le quitara el 60% del dolor que tenía", comentó.

Sí dejó una carta, pero para su esposo

La directora de la Casa del Actor informó que en efecto, Xavier dejó una carta para su esposo Cristian, pero el contenido es algo que sólo él sabe, y la carta ya está en poder de las autoridades debido a las investigaciones necesarias por la causa de la muerte.

"Efectivamente él saltó, no sé con qué fuerza lo hizo, cómo lo hizo, pero ya no está aquí. Sí dejó una carta, pero es una carta que le dejó a Cristian, su pareja, yo no tengo acceso a esa carta, es un documento al que inclusive ya nadie tiene acceso, que se quedó con las autoridades", dijo y agregó que el trato de las autoridades había sido amable.

En la funeraria estuvo su esposo, sin embargo, decidió no hablar con la prensa en un momento tan doloroso como este.

A la funeraria llegaron sus sobrinas, mientras que su pareja continúa haciendo los trámites necesarios. Xavier tiene un hermano que vive en Mérida y que aún se desconoce si vendrá al funeral.

La última voluntad del actor fue que su cuerpo fuera cremado, pero se desconoce si hubo alguna indicación específica sobre el lugar de descanso.

