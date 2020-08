Aseguran que Carlos Salinas sí es el padre del hijo de Adela Noriega; dan más detalles

Ciudad de México.- El periodista Jorge Carbajal aseguró que hace 32 años, el que fue presidente de México de 1988 a 1994, Carlos Salinas de Gortari, y la actriz Adela Noriega procrearon un hijo que se llama Carlos Rodrigo Salinas Noriega.

Según las declaraciones del periodista de espectáculos, Adela tiene varios años viviendo en Miami, particularmente en South Beach, una de las zonas más glamurosas de la ciudad estadounidense, donde desde finales de los años ochenta opera una inmobiliaria que ella dirigió desde su residencia y que ahora es dirigida por su hijo.

Jorge Carbajal recordó que fue el periodista Rafael Loret de Mola, papá de Carlos Loret de Mola, el que confirmó en los años noventa, que Adela Noriega estaba internada en el Hospital Inglés de la Ciudad de México porque iba a tener al bebé que procreó con el exmandatario

Se está diciendo que él es el hijo, eso sí yo no lo puedo confirmar porque no me las dieron a mí directamente, lo que sí les puedo confirmar es que Adela sí tuvo un hijo que decía que era su sobrino, que sí fue de Salinas de Gortari y que finalmente está viviendo con él entre Miami, Polanco y Europa”, comentó el periodista.