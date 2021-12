Revelan por qué Vicente Fernández nunca pudo cantar en Bellas Artes

Ciudad de México.- Durante el homenaje póstumo para Vicente Fernández, de cuerpo presente y en la Arena VFG de su rancho “Los Tres Potrillos” en Guadalajara, comenzaron a surgir los primeros cuestionamientos acerca de los demás homenajes que se le harían al conocido como “Charro de Huentitán”.

Tanto Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, como Alejandra Frausto, secretaria de Cultura de la Ciudad de México, propusieron que el intérprete de “La ley del monte” fuera despedido en el Palacio de Bellas Artes.

A pesar de lo anterior, María del Refugio Abarca Villaseñor, conocida como“Doña Cuquita”, esposa del cantante, y sus hijos: Vicente Jr., Gerardo, Alejandro y Alejandra Fernández, agradecieron la invitación pero decidieron declinar.

Por su parte la secretaria de Cultura aclaró que este evento se realizaría más adelante en coordinación con la familia Fernández.

Junto a estas declaraciones, también comenzaron a salir situaciones de su vida personal y profesional que retomaron los medios de comunicación, entre ellas el cuestionamiento sobre el hecho de que “El último rey del Mariachi” nunca tuvo una presentación en el Palacio de Bellas Artes, el recinto cultural más importante de México.

El programa Ventaneando rescató las declaraciones que el intérprete de “Por tu maldito amor” dio durante una conferencia de prensa hace unos años y en la que habló el tema del Palacio de Bellas Artes.

Me habló una señora… que es la directora del teatro de Bellas Artes y yo estaba en el rancho grabando y ya me dijo que era la directora, ya había anunciado el retiro, me dijo: ‘Usted no se puede ir sin cantar en Bellas Artes, tiene que cantar en Bellas Artes’. Le dije: ‘Señora, cuando yo quise me les hice muy poca cosa para pararme en ese escenario porque era un cantante de ranchero. Para mí, Bellas Artes y cualquier escenario es igual, lo que importa es el cariño y la presencia del público…”, recordó el cantante.