Destapan póster de la cinta ‘La Princesa’

México.- La Princesa ya tiene póster oficial y se estrenará este 22 de julio por Star+.

"La Princesa", una lucha a muerte llena de acción ambientada en un mundo de cuento de hadas, está dirigida por Le-Van Kiet ("Furie") y protagonizada por la nominada al premio Emmy Joey King ("The Act", "The Kissing Booth") como la hábil y formidable joven real.

Cuando una bella princesa de fuerte voluntad se niega a casarse con el cruel sociópata con el que está prometida, es secuestrada y encerrada en una torre remota del castillo de su padre. Con un pretendiente al que desprecia, quien con actitud vengativa está decidido a tomar el trono de su padre, la princesa debe proteger a su familia y salvar el reino.

El póster. Foto: Cortesía de Star+

La película está protagonizada por Joey King, Dominic Cooper ("Preacher"), Olga Kurylenko ("Black Widow") y Veronica Ngo ("The Old Guard"), dirigida por Le-Van Kiet, escrita por Ben Lustig (“The Thirst”) y Jake Thornton (“Final Fantasy”) y producida por Neal H. Moritz (la franquicia “Fast and Furious”), Toby Jaffe (“Total Recall”) y Derek Kolstad (“John Wick”), con Joey King y Guy Riedel como productores ejecutivos.