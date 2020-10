Revelan que Aislinn Derbez no quería divorciarse de Mauricio Ochmann

Ciudad de México.- El actor mexicano, Eugenio Derbez, reveló que su hija Aislinn Derbez no quería divorciarse de Mauricio Ochmann.

Mediante una entrevista para el programa de espectáculos ‘Suelta la Sopa’, el actor reconoció que el viaje que hicieron en familia, para la serie ‘De viaje con los Derbez’, aceleró el fin del matrimonio de la pareja, debido a que su relación deterioró.

Así mismo, el actor reveló que su hija no quería divorciarse de Mauricio y fue él quien tomó la difícil decisión, sin embargo, después de confirmar su separación, Aislinn ya se encuentra mejor.

Fue algo que aceleró el proceso de una manera impresionante, yo siempre tuve dudas de si había hecho bien o había hecho mal con haber hecho esta idea, este viaje, pero a final de cuentas creo que fue una buena idea, lo que tenía que suceder en cinco años, quizás sucedió en uno… Pasó por esta etapa dolorosa… porque ella no quería terminar con la relación, no fue ella quien tomó la decisión, pero dijo 'ok, la respeto', y ha trabajado mucho en ella, y hoy en día la veo muy contenta, muy feliz", expresó.