Revelan que serían 5 temporadas de 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder' en Amazon

Estados Unidos.- En días recientes se dio a conocer que, de acuerdo con información de los showrunners, JD Payne yB, Amazon Prime Video está planeado más allá de su temporada inaugural, varias entregas de “Lord of the Rings: The Rings of Power” (El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder).

Con esta noticia todos los fanáticos de la novela de fantasía de renombre mundial de J. R. R. Tolkien, El Señor de los Anillos celebraron poder regresar a la Tierra Media para disfrutar de capítulos llenos de acción y ciencia ficción.

Hasta el momento se sabe que para iniciar con la serie “Lord of the Rings: The Rings of Power”, Amazon tendría confirmadas de momento solo dos temporadas, esto según el streamer, Payne y el co-showrunner McKay, quienes junto con el productor ejecutivo JA Bayona, tienen un compendio completo de cinco temporadas trazadas.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Muchas veces, tras el lanzamiento de una nueva serie, los televidentes se apegan mucho a un nuevo proyecto solo para contrarrestar la amenaza de cancelación, por ello "Incluso sabemos cuál va a ser nuestra toma final del último episodio", reveló Payne a la revista Empire, detallando que la historia que actualmente se encuentra escribiendo sería de gal forma que comience a conectar el principio con el final, desde el principio:

Se reveló la noticia de una larga aventura por delante. Foto: Especial.

“Los derechos que compró Amazon fueron para un espectáculo de 50 horas. Sabían desde el principio que era del tamaño del lienzo: esta era una gran historia con un comienzo, medio y final claros. Hay cosas en la primera temporada que no valen la pena hasta la temporada 5”, reveló Payne.

Además, explicaron que la obra principal de Tolkien, “El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder”, se adentrará en la Segunda Edad de la Tierra Media con su fuente, basados en “El Señor de los Anillos”, de J.R.R. Tolkien.

Este proyecto centrará la atención en la historia de la Tierra Media y la forja de los grandes anillos de poder. El ascenso de Sauron y la historia de fondo que dio origen a la trilogía original hace miles de años.

Esta serie está siendo escrita para orientar a los fans de la saga a tener nuevas perspectivas y personajes de lo que es amplia y previamente conocido, pero se mantendrá con lo que el creador original tenía en mente.

Planean estrenar ‘Lord of the Rings: The Rings of Power’ en Septiembre por Amazon. Foto: Especial.

Payne abordó la amplitud de la mitología que el autor había planteado, la cual desató toda su creatividad: “Fue como si Tolkien pusiera algunas estrellas en el cielo y nos dejara distinguir las constelaciones. En sus cartas (particularmente en una a su editor), Tolkien habló de querer dejar atrás una mitología que ‘dejaba margen para otras mentes y manos, empuñando las herramientas de la pintura, la música y el drama’. Estamos haciendo lo que Tolkien quería. Mientras sintiéramos que cada invento nuestro era fiel a su esencia, sabíamos que estábamos en el camino correcto”, explicó.

La crítica señala que planear una serie completa de cinco temporadas es muy ambicioso, sobre todo si aún no se sabe si cumplirá con las expectativas de los fanáticos, quienes son la pieza coyuntural de cada proyecto, pues en ellos está si las series son cortas o largas.

Hasta el momento el elenco de este proyecto cuenta con personajes familiares como Isildur (Maxim Baldry), Lady Galadriel (Morfydd Clark) y Lord Elrond (Robert Aramayo). Así que todo un mundo de elfos, enanos y harfoots espera cuando “The Lord of the Rings: Rings of Power” se estrene en Amazon el 2 de septiembre.

ebecerril@am.com.mx