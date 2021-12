Revelan quién se quedará y con qué de la herencia de Carmen Salinas

Ciudad de México.- El día de ayer al filo de la media noche se confirmó la partida de la actriz de telenovelas, por lo cual surgieron varias preguntas, una de ellas es ¿qué pasará con la herencia de Carmen Salinas?

Luego de sufrir una hemorragia cerebral que la mantuvo en coma por casi un mes en la cama de un hospital, Carmelita partió de este mundo dejando a una hija huérfana y a varios nietos.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la familia confirmó el deceso de la productora y empresaria teatral y brindó detalles tanto para sus seguidores como para los medios de comunicación.

En este escrito también aprovecharon para agradecer el apoyo y todas las muestras de cariño hacia la primera y para sus familiares.

No obstante lo anterior, cientos de usuarios curiosos comenzaron a especular respecto al paradero de la herencia de Carmen Salinas, y sin titubeos comenzaron los cuestionamientos de quiénes recibirán la fortuna que dejó la actriz de telenovelas como “Abrázame muy fuerte” y “María la del barrio”.

En varias ocasiones Carmelita ya había revelado que ya tenía definido quiénes serían los herederos de algunos de los bienes que logró hacer a lo largo de su vida.

La ex funcionaria pública destapó que la casa y el estudio que tenía, pasarían a manos de sus nietas, las hijas de Pedro Ernesto Plascencia Salinas, primogénito de Carmelita quien falleció en abril de 1994 por un devastador cáncer:

Como se mencionó anteriormente, el otro inmueble de la actriz pasará a propiedad de su hija María Eugenia.

Trascendió que no sólo son esos inmuebles, sino se especula que la fortuna que acumuló Carmen Salinas en vida asciende a más de 20 millones de pesos, aproximadamente.

Monto que logró juntar por su trabajo en la televisión, cine, teatro y la “vaquita” que hizo durante su gestión pública, sin embargo, se desconoce la cantidad exacta y cual es su destino.

En alguna entrevista la primera actriz confesó que adquirió su casa por un golpe de suerte, porque bailó con un hombre y él a cambio le dio un billete de lotería:

Terminé de bailar con el señor, me puso un billete en la mano y dije: ‘Ay, ya me pagó’. Di las gracias y me metí el billete en el seno. Cuando me meto al camerino, saco el billete y era un billete de lotería para el 24 de diciembre de 1966, con el número 3444. Y que me saco la lotería; 350 mil pesos, y con eso, me compré esta casa”, recordó.