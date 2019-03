'Reviven' a Bruce Lee en el tráiler de Once Upon in Hollywood

Estados Unidos.- Once Upon in Hollywood, la nueva película del director Quentin Tarantino, ha causado revuelo desde hace días, cuando fue revelado el primer póster mostrando a Leonardo DiCaprio y Bratt Pitt, pero el nuevo tráiler del film revive a un ícono del pasado: Bruce Lee.

Experience a version of 1969 that could only happen #OnceUponATimeInHollywood – the 9th film from Quentin Tarantino. pic.twitter.com/AuNpgTMUmE — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) 20 de marzo de 2019

El miércoles, Leonardo DiCaprio publicó en su cuenta de Twitter el tráiler del filme que protagoniza al lado de Bratt Pitt, donde podemos ver el reflejo del convulso y violento Hollywood de los años 60's.

Once Upon in Hollywood, narra la historia de Rick Dalto, una ex estrella de las películas del Oeste, interpretado por DiCaprio, y Cliff Booth, su doble de acción, interpretado por Brad Pitt, tratando de triunfar en el nuevo cine durante los años 60's, en medio de hechos tan macabros como el asesinato de Sharon Tate, interpretada por Margot Robbie, por "La Familia", un grupo de jóvenes liderados por Charles Manson.

En el tráiler, podemos ver la estética y ritmo Los Ángeles en 1969, además de una curiosa escena de Brad Pitt entrenando con el icónico Bruce Lee.

This July, Leonardo DiCaprio and Brad Pitt star together in Quentin Tarantino’s #OnceUponATimeInHollywood. pic.twitter.com/HD6OSSGgad — Once Upon a Time in Hollywood (@OnceInHollywood) 18 de marzo de 2019

Otras estrellas que veremos en el film, que llegará a los cines el 26 de julio, son Al Pacino, Dakota Fanning, Lorenza Izzo y Luke Perry, en su última interpretación antes de morir a inicios de marzo.