VIDEO. 'Reviven' a Cantinflas para comercial en el que habla de temas de actualidad

México.- Mario Moreno “Cantinflas” “revivió” para un comercial de Soriana, en el que habla del significado de ser mexicano, nuestra cultura y lo que nos define.

Al parecer, la famosa marca empleó la técnica Deepfake para “revivir” al famoso actor y productor, fallecido en 1993, para hablar de temas de actualidad como los influencer, Facebook y hasta de la costumbre de hacer una carne asada en las reuniones.

El comercial en el que aparece el famoso mimo, ya se puede ver en las redes sociales, donde aparece con su típica playera blanca y su paliacate rojo en el cuello, para hablar de las costumbres que definen al mexicano.

Quiubo Chatos, ¿saben qué me llenó de orgullo siempre? Ser mexicano porque todos los mexicanos tenemos ese no sé qué, que qué sé yo que nos hace bien diferentes pero bien mexicanos, es que no es lo mismo el mole que el guacamole, ni unas carnitas que la carnita asada”, dice sonriente en su conocido tono para hablar.