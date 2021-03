¿Se echó para atrás? Rey Grupero aclara que no se casará con Cynthia Klitbo

México.- El influencer Rey Grupero se sinceró y aclaró que el anillo que le entregó a su pareja, la actriz Cynthia Klitbo, no era de compromiso, sino un regalo por su 54 cumpleaños.

Alberto Ordaz, influencer mejor conocido como Rey Grupero, aclaró que no se va a casar con Cynthia Klitbo, actriz de telenovelas como "El privilegio de amar" y "La Dueña".

Aclaró que sí le entregó un anillo, pero no es de compromiso, que más bien es un juego de aretes con el anillo que le regaló a su novia por su cumpleaños.

No hay ese anillo, o sea, no existe un anillo de compromiso, existe un anillo y unos aretes que yo le obsequié a mi Cynthia porque hubo un viaje exprés a Ciudad de México, pero fue para un asunto legal, fue su cumpleaños, entonces le regalé unos aretes, un anillo, pero no fue un anillo de compromiso”,

El youtuber de 33 años de edad aclaró que en este momento no piensan en casarse, sino en disfrutar de su romance y si creen que están listos para dar el paso, claro que se casará con la actriz que da vida a villanas de las telenovelas.

Por el momento no hay nada de matrimonio, tengo un compromiso con ella, pero es de corazón a corazón, o sea no por dar un anillo es qe ya me comprometa, yo creo que cuando te comprometes te comprometes de corazón y vamos a ir viendo cómo va la relación y si ella quiere casarse, pues yo me caso con ella”, aclaró el influencer.