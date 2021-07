Rey Grupero sale en su defensa y explica porqué dejó el reality ‘Quiero Cantar’

CDMX.- Rey Grupero llamó al foro de Venga la Alegría para explicar porqué no llegó a cantar al reality ‘Quiero Cantar’, dejando plantada a su compañera Curvy Zelma.

El comediante dijo sentirse triste por no pertenecer al reality show de canto.

No hay pretexto, no hay excusa, fue un error, pero desde el principio fui muy sincero en el estado en el que me encuentro. Traté de hacerlo, traté de comprometerme, ya no me voy a quejar de nada y puedo decir que va a haber un Rey Grupero nuevo. Soy una persona triunfadora y ya no quiero ser la víctima” explicó.