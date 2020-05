'¿Rey de la selva? Pues que se depile' Conductor de VLA ataca a sus compañeros

Ciudad de México.- El conductor de Venga la Alegría, Horacio Villalobos, recibió un regaño por haber atacado a sus compañeros durante la transmisión en vivo del programa.

Horacio Villalobos siempre ha destacado por comentarios irreverentes durante los programas en los que ha participado y en esta ocasión no es la excepción.

Durante la transmisión en vivo del 30 de abril del programa matutino, Venga la Alegría el conductor ‘insultó’ a sus compañeros cuando ellos respondían a la pregunta sobre qué animal eran en la cama.

El primer atacado fue el conductor Roger González, que respondió ser un gorila en la cama, a lo que Horacio respondió que era más bien un mono araña.

Después del comentario siguió el actor y cantante cubano, William Valdés quien aseguró identificarse con un león, ya que es el rey de la selva.

Posterior a ese comentario, Horacio mencionó que él no había dicho nada, esto con la intención de responder al productor que aparentemente lo estaba regañando por realizar dichos comentarios.

Entonces para que ya no me regañen yo me identifico con un perrito French Poodle, porque quiero ser propio para que no me regañen, pero la verdad puedo ser un león, un tigre y hasta una boa”, finalizó ante en regaño.