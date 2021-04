CDMX.- Cynthia Klitbo se dio cuenta a tiempo del lado oscuro del Rey Grupero y terminó su relación con el influencer porque supuestamente es una persona violenta, abusiva que solo quiere fama y dinero a costa de la actriz de Televisa.

Hace unos días, la intérprete de Dora Perdomo de Garza en la serie El Dragón, anunció en sus redes sociales que su noviazgo con el youtuber Alberto Ordaz, mejor conocido como El Rey Grupero, había llegado a su fin tras seis meses.

Cynthia Klitbo solo dijo que su relación con el Rey Grupero había acabado porque no les alcanzó el amor, pero una verdad turbia se esconde detrás de él, así lo reveló una fuente cercana a la revista de espectáculos Tv Notas.

Quienes lo conocemos, sabemos que es violento y abusivo, con sed de fama y dinero, y me duele decirlo, pero creo que se aprovechó de que Cynthia está muy necesitada de amor y se siente sola desde hace años, entonces le agarró la medida; pero no contaba con que ella es una mujer de carácter muy fuerte y no estaba dispuesta a mantener a un hombre ni a soportar sus desilusiones”, reveló esta fuente cercana en entrevista con Tv Notas.

Al saber que supuestamente Rey Grupero es una persona violenta, se hace la pregunta de si habría golpeado a Cynthia Klitbo. La fuente aclara que no, pero que era muy desatento con ella.

Más que nada, era poco atento y detallista, no cumplía con lo que le prometía. En noviembre, a un mes de relación, ella tuvo que irse a Perú por un proyecto de trabajo, y él no pudo acompañarla porque no tenía pasaporte, pero le dijo que haría lo posible para sacarlo y alcanzarla; sin embargo, le puso mil pretextos para no ir y obvio eso le dolió mucho a Cynthia”.