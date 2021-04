León, Guanajuato.- La cantante leonesa Daniela Ruby compartió a través de sus redes sociales la visita inesperada de Ricardo Anaya, quien dijo, acudió a su casa únicamente con el fin de escucharla cantar.

Daniela publicó un video en Facebook en el que pidió al excandidato a la presidencia de México en 2018 que enviara un saludo a sus seguidores.

Hola, hola mis joyitas, la verdad es que no me la creo, a quien tengo aquí al ladito", comienza Daniela, cuando es interrumpida por Anaya: "el que no me la creo soy yo", le dice él quien le profesa su admiración.