Nueva York.- El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona quiso hacer algo inusual y cogió su guitarra para irse a cantar al metro de Nueva York. Eligió un atuendo para pasar desapercibido: sombrero, bufanda y lentes negros.

La idea era solo interpretar un par de canciones, que la gente lo reconociera y se acercara; sin embargo, pasaron las horas y con ellas un centenar de usuarios de transporte público y nadie lo reconoció.

El mismo Ricardo Arjona contó todo lo sucedido, acompañado de un video que colgó en su cuenta oficial de Instagram, donde aparece él sentado, tocando con una guitarra acústica y se puede ver el transitar de la gente que lo ignora.

En su perfil de Instagram subió un video del momento en el que interpreta su música. Foto: Instagram.

En su publicación, el autor de “El problema” reconoció que la sorpresa se la llevó él cuando una mujer mexicana se acercó, pensando que se trataba de un imitador:

Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito. #NEGRO volver a la calle otra vez.”, dijo en el post.

A pesar de la triste anécdota, en dicho posteo sus fans le enviaron buena vibra y le dejaron muy buenos comentarios:

¿Por qué no me pasan estas cosas?”, “Yo sí te hubiera reconocido”, “Ojalá hubiera tenido la oportunidad de verte”, se pueden leer entre los comentarios.

Sólo una mujer mexicana pensó que era el imitador de Ricardo Arjona. Foto: Instagram.

Algunos otros fans le prometieron que asistirán a sus conciertos en cuanto inicie su nueva gira.

No obstante la fama que tiene Ricardo Arjona, él mismo reconoció que fue un momento no muy grato sentarse a interpretar algunos temas en el metro de Nueva York.

Perooooo que dicha los que pasaron por allí… Porque no viene a cantar por los metros Argentinos prometemos público fiel y a explotar los rincones de gente” hasta “Nooooooooooo pero por qué uno no tiene la fortuna de conseguirte en la calle vale!!! Lloraría de emoción….”, comentaron sus fans.

