Yo ayudé a Nodal a elegir el anillo para Belinda: Ricardo Montaner

México.- Ricardo Montaner confesó que él le ayudó a Christian Nodal a elegir el costoso anillo con el que le pidió matrimonio a Belinda.

Ricardo Montaner también confesó que ha aconsejado a Nodal como a un hijo sobre su relación con Belinda, a quien quiere y admira por su trabajo.

Tanta es la complicidad entre estos dos cantantes que Montaner le ayudó a elegir el polémico anillo de más de 3 millones de dólares que Belinda hoy porta en su anular.

Yo ayudé a Nodal a elegir el anillo. La situación en el panel, cuando estábamos ahí, era muy obvia y te digo que la verdad que lo disfrutamos mucho, y en más de una ocasión tuvimos unas charlas con Nodal, de esas charlas de padre a hijo, charlas que he tenido con mis hijos en ese mismo tono”, dijo Ricardo Montaner.

Incluso aseguró que Belinda tiene a su lado a “un gran muchacho”.

En entrevista para “Venga la Alegría”, el cantante venezolano confesó que espera que Belinda y Nodal lo inviten a su boda, pues los quiere mucho.

Siento que Nodal se está llevando a una princesa maravillosa, ojalá se casen pronto y me inviten porque no me han hablado de invitarme”, dijo en intérprete de “La Gloria de Dios”.