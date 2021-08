Ricardo Montaner compartió foto personal de su esposa y causa asombro entre sus hijos

CDMX.- Para celebrar su aniversario de bodas con su esposa Marlene Rodríguez, Ricardo Montaner quiso compartir una foto íntima de su amada, que lo inspiró y provocó suspiros en el intérprete.

Eso provocó reacciones de sus hijos, quienes sólo se limitaron a decir: ‘Dios’.

Ricardo Montaner celebró hace unos días 32 años de matrimonio con su esposa Marlene Rodríguez Miranda, con quien ha concebido a sus 5 hijos, los cuales también se dedican a la industria del entretenimiento.

El artista ha contado que cada 5 años se vuelve a casar con su mujer, por lo que ya lo ha hecho 6 veces y, para la especial ocasión, viajaron a una lujosa ciudad de Argentina, donde celebraron una vez más su unión.

Hace 32 años me casé con este caramelo… ya lo he hecho 6 veces, nos elegimos cada 5 años una y otra vez. Amo cada parte de ella. Hoy tenemos más proyectos que nunca,seguir juntos hasta donde Dios nos quiera llevar… Amarnos como si no quedara otra salida. Beber del mismo vaso cada trago de esta maravillosa vida que Dios nos regalo. Hoy es nuestro día “ Tan enamorados que así,la noche dura un poco más”, dijo en sus publicaciones.