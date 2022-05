Richie O'Farrill se burla de realidades de Celaya y ellos así reaccionan

Ciudad de México.- Ricardo O'Farrill, conocido como Richie O' Farrill, es un standupero nacido en la Ciudad de México que se hizo famoso en el medio de la comedia gracias a su colaboración en especiales de Comedy Central, y también fue un tiempo humorista en la televisión abierta.

En septiembre del año pasado Richie se hizo tendencia en redes sociales por un chiste pedófilo, lo curioso fue que todo el alboroto se realizó dos años después de la broma del standupero, pero los internautas se encendieron y no dudaron en lanzar duras críticas a su persona.

Recientemente comenzó a circular un video donde Richie O´Farrill se burla de las tristes realidades de Celaya, pues menciona que cada ciudad de México está aportando algo a la cultura mexicana, pero hay localidades que no, como en este caso.

Después de algunos años de ausencia Richie regresó a la escena con un tour internacional al que llamó “Falacia”, el cual inició en 2022 y continuará hasta el 2023.

El comediante asegura que Celaya es de las ciudades que no aportan nada a México. Foto: Especial.

“Falacia” lo lleva a recorrer México, y recientemente ofreció un show en Celaya, por lo que el comentario en el que se ríe de la ciudad es por recibir al escaso turismo que visita la ciudad con un espectacular en inglés, además el comediante se rió sobre el escenario al mencionar que la cajeta, típica de la ciudad, también se puede encontrar en el súper, lo cual le quita inmediatamente el valor agregado al pequeño poblado enclavado en Guanajuato.

Se dice que la verdad no peca pero incomoda, y es lo que se puede ver en el video titulado “Welcome to Celaya” que circula en la red social TikTok, en el que el humorista advierte a los que no conocen esa ciudad, que no se están perdiendo de nada.

De inmediato los celayenses reaccionaron al video y entre los comentarios se pueden leer que le preguntan a Richie: “¿Y tú quién eres?, “¿Qué te aportó Celaya?”, haciendo una clara referencia al dinero que ganó tras su presentación, mientras que otros más comentan que tienen la “Única bola de agua más grande del mundo”, mientras que otros más osados aseguran que es “La puerta de oro del bajío”.

Pero los comentarios se decantaron a favor y en contra; la mayoría de los comentarios lo apoyaron, pues confirman los dichos de O’Farrill sobre ese pueblo, y llama la atención que muchos usuarios aseguran que viven o vivieron en Celaya, y algunos comenatn que ni narcos ni matanzas aporta porque de eso ya hay en todo México.

Richie O' Farrill participa en un documental de comedia en Star+. Foto: Especial.

En esta gira, Richie O' Farrill también planea visitar ciudades en Sudamérica y algunas partes de Europa, en lo que parece ser un gran regreso del conductor de “Ñam Ñam Extravaganza”.

Estrena documental de comedia en Star+

El pasado miércoles 25 de mayo se estrenó por la plataforma de streaming, Star+, la nueva serie original “Lo que no sabías del humor mexicano”, producida por National Geographic Original Productions y realizada por Non Stop y Nippur Media.

Esta serie documental es conducida por Álex Fernández y propone responder qué hace reír a los mexicanos, entre otros temas relacionados con el humor en nuestro país, en un espectáculo que, según afirman la plataforma, provocará carcajadas a través de un show unipersonal, material de archivo y entrevistas a conocidos y reconocidos comediantes mexicanos.

