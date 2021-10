Ricky Martin sostiene que no se hizo nada en el rostro

Los Ángeles.- En una historia de Instagram, Ricky Martin negó haberse hecho cirugías y explicó el porqué apareció en una entrevista con la cara hinchada.

Algunos de ustedes están preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara, y no me he hecho nada, tengo líneas (de expresión); si me pongo botox se lo hubiese dicho, no tengo nada que esconder”, dijo.